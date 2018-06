Brüssel (dpa) - Um mehr Ordnung in das Flüchtlingschaos zu bringen, will die Europäische Union in den Balkanländern neue Zentren errichten. Diese sollen Migranten auf der Westbalkanroute aufnehmen, Asylanträge bearbeiten und über Rückführungen entscheiden. Darauf haben sich die EU-Innenminister bei einem Sondertreffen zur Flüchtlingskrise in Brüssel verständigt, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Das Konzept müsse noch weiter entwickelt werden. «Wir können uns eine kritische Situation vor unseren Toren nicht erlauben», sagte Asselborn.