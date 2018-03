Berlin (dpa) - Nach dem britischen Austrittsvotum kommen sechs Außenminister der Europäischen Union heute in Berlin zu einem Krisentreffen vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche zusammen. Die Ressortchefs der sechs «Gründerstaaten» - Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Länder - beraten über die komplizierten Folgen des EU-Referendums in Großbritannien. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsame Vorschläge zur Weiterentwicklung der EU vorlegen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker befürchtet unterdessen weitere Austritts-Referenden in anderen Ländern.