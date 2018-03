Brüssel (dpa) - Nach den Terroranschlägen in Brüssel kommen die für innere Sicherheit zuständigen EU-Minister heute in der belgischen Hauptstadt zusammen. Ein ähnliches Sondertreffen gab es auch nach den Anschlägen von Paris im vergangenen November. Inzwischen sind die drei Selbstmordattentäter von Brüssel identifiziert. Alle sind in Belgien geboren und hatten Verbindungen zu den islamistischen Drahtziehern der Anschläge von Paris. Bei den Anschlägen am Flughafen und in einer Metro-Station wurden 31 Menschen getötet. 300 weitere Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Deutsche.