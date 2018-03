Brüssel (dpa) - Vor dem Spitzentreffen zur Flüchtlingskrise in Brüssel ermahnt EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker die Balkanstaaten, die Zehntausenden durchreisenden Menschen besser zu versorgen. «Die Staaten entlang der West-Balkan-Route müssen geordnete Verfahren und Verhältnisse gewährleisten», sagte er der «Bild am Sonntag». Juncker kündigte überdies an, die EU-Außengrenzen besser sichern zu wollen. Auf dem Sondertreffen in Brüssel beraten mehrere EU-Staats- und Regierungschefs heute über einen 16-Punkte-Plan der EU-Kommission.