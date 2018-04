Brüssel (dpa) - EU-Gipfelchef Donald Tusk hat einen Sondergipfel der 19 Euro-Länder für diesen Dienstag in Brüssel einberufen. Bei dem Treffen solle der Ausgang des Referendums in Griechenland diskutiert werden, teilte Tusk am späten Abend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zuvor hatten sich nach dem Nein der Griechen zu den Sparvorgaben ihrer Gläubiger Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident François Hollande für einen EU-Sondergipfel ausgesprochen. Beide Politiker hatten am Abend telefoniert.