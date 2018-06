Brüssel (dpa) - Der von Deutschland verfochtene Flüchtlingspakt mit der Türkei hat beim Brüsseler EU-Gipfel zu Widerspruch und Streit geführt. So will Ungarn der Vereinbarung nur zustimmen, falls es keine Flüchtlinge aus dem Land aufnehmen muss. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz kritisierte in Brüssel nach einem Gespräch mit den EU-Staats- und Regierungschefs, rund 20 EU-Staaten verweigerten zur Zeit die Aufnahme von Flüchtlingen. Mit dem beispiellosen Deal wollen die EU und Ankara die Flüchtlingsbewegung gemeinsam eindämmen und Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei zurückbringen.