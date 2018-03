Mainz (dpa) - Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz ist unter Dach und Fach. Die SPD sprach sich am Abend einstimmig für das Bündnis mit FDP und Grünen aus. Alle 55 Delegierten votierten bei einem kleinen Parteitag in Mainz für den Koalitionsvertrag. Die beiden kleineren Partner hatten bereits vorher grünes Licht für die Koalition gegeben. Es ist die erste Ampel-Koalition auf Länderebene seit Bremen vor 21 Jahren. Ministerpräsidentin Malu Dreyer warb für Rot-Gelb-Grün. «Wir sind fest davon überzeugt, dass wir in diesem Dreier-Bündnis aufeinander vertrauen können», sagte sie.