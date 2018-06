Auerbach in der Oberpfalz (dpa) - Drei Kinder haben den Brand ihres Spielzimmers in einem Wohnhaus in der Oberpfalz unversehrt überstanden. Als das Feuer am Abend in dem Zimmer im ersten Stock ausbrach, waren ein elfjähriger Junge, seine 14 Jahre alte Schwester und der achtjährige Freund der beiden im Erdgeschoss, wie die Polizei mitteilte. Der Elfjährige bemerkte das Feuer, als er Spielzeug holen wollte. Er rief den Vater des anderen Jungen, der gerade angekommen war. Der Mann brachte die Kinder in Sicherheit.