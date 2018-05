Wolfsburg (dpa) - In der Fußball-Europa-League hat der VfL Wolfsburg gute Aussichten, das Achtelfinale zu erreichen. Die Niedersachsen gewannen ihr Zwischenrundenspiel gegen Sporting Lissabon mit 2:0. Beide Treffer erzielte der Niederländer Bas Dost. Das Rückspiel in Portugal findet in einer Woche statt.