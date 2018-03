Berlin (dpa) - Bei typisch britischem Regenwetter wird in Deutschland der Staatsbesuch der Queen erwartet. Elizabeth II. landet heute Abend auf dem Flughafen Tegel - und wird mit 21 Salutschüssen begrüßt. Danach gehts direkt ins Hotel Adlon. Bis zum Rückflug am Freitag ist die Queen vor allem in Berlin, besucht aber auch Frankfurt am Main und das ehemalige KZ Bergen-Belsen. Eingeladen hat Bundespräsident Joachim Gauck, bei ihm hat die Königin morgen ihren ersten Termin. Während des Besuchs macht die Queen unter anderem eine Bootsfahrt auf der Spree und nimmt am Staatsbankett im Schloss Bellevue teil.