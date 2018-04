Berlin (dpa) - Der Dalai Lama sieht Grenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Ein Mensch, dem es etwas besser geht, habe die Verantwortung, ihnen zu helfen. Andererseits seien es mittlerweile zu viele, sagte das geistige Oberhaupt der Tibeter in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Europa, zum Beispiel Deutschland, könne kein arabisches Land werden. Deutschland sei Deutschland.» Mittlerweile seien so viele Flüchtlinge angekommen, «dass es in der Praxis schwierig ist».