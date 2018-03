Moskau (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale gegen Gastgeber Russland ausgeschieden. Gegen den Rekordchampion verlor die Auswahl in Moskau 1:4 und verpasste den ersten Halbfinaleinzug seit der WM 2010 in Deutschland. Russland trifft am Samstag im WM-Halbfinale auf Finnland.