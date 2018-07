Samos (dpa) - Zwei Boote der Bundespolizei sind am Morgen erstmals von der griechischen Insel Samos aus in See gestochen. Im Rahmen des Einsatzes der europäischen Grenzschutzagentur Frontex werden sie die griechische Küstenwache in der Ost-Ägäis bei der Überwachung der griechischen Seegrenze unterstützen. Die beiden Streifenboote und das Team von insgesamt 30 deutschen Polizisten werden zunächst für drei Monate vor Ort bleiben. Zu den Aufgaben der deutschen Polizisten gehöre es auch Schleuser zu entdecken und festzunehmen, sagte Einsatzleiter Frank Rogatty.