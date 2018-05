Irsch (dpa) - Petr Bauer ist neuer Weltmeister im Schnellfalten von Pizzakartons. Der 27-Jährige setzte sich in Irsch an der Saar in Rheinland-Pfalz gegen gut 20 Konkurrenten aus sieben Nationen durch. Der Deutsche mit russischen Wurzeln beherrschte die Klapp-Stülp-Falt-Disziplin am besten: Flott und fingerfertig schaffte er 13 Boxen in einer Minute. «Das ist toll. Damit habe ich nicht gerechnet», sagte er. Er löste Weltmeister Dominic Labarbe aus Koblenz ab, der den Titel bei der ersten WM 2013 geholt hatte.