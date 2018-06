Köln (dpa) - Die Polizei in Köln hat am Nachmittag eine Demonstration von Rechtsextremisten und Pegida-Anhängern aufgelöst. Aus der Menge seien immer wieder Flaschen und Böller auf die Beamten geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei setzte schließlich Wasserwerfer ein. Bei den Auseinandersetzungen sei ein Journalist verletzt worden, sagte die Sprecherin. Augenzeugen berichten von weiteren Verletzten, unter anderem mit Schnittwunden im Gesicht. Hintergrund dieser Demo und einer Gegenveranstaltung waren die Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln.