Berlin (dpa) - Mit großer Betroffenheit hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf den Tod des Kanu-Trainers Stefan Henze reagiert. «Die Nachricht über den tragischen Tod von Stefan Henze hat mich schwer erschüttert», sagte de Maizière in Berlin. «Nicht nur die Sportfamilie trauert. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.» Der Deutsche Kanu-Verband will zusammen mit Vertretern des Deutschen Olympischen Sportbundes und Sportlern am Abend deutscher Zeit in Rio eine Trauerfeier abhalten. Drei Tage nach einem Verkehrsunfall war Henze an Kopfverletzungen gestorben.