Mülheim/Ruhr (dpa) – Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat mehr Respekt im gesellschaftlichen Umgang miteinander gefordert. Es sei Ruppigkeit in Deutschland eingekehrt, sagte er beim Jahresempfang des katholischen Ruhrbistums in Mülheim an der Ruhr. Das sei schlecht für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Notwendig seien Respekt, Höflichkeit, Dankbarkeit. De Maizière kritisierte, dass Politiker zum Beispiel als «Hochverräter» und «Deutschlandabschaffer» bezeichnet werden.