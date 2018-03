Berlin (dpa) - Nach den verheerenden Terroranschlägen in Paris sind nach Informationen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière möglicherweise noch mehrere Täter auf der Flucht. Deswegen sei es richtig, die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich zunächst beizubehalten, sagte de Maizière im ZDF. Die belgische Justiz schrieb inzwischen einen 26-jährigen Verdächtigen international zur Fahndung aus. Spuren hatten auch nach Belgien in die dortige Islamistenszene geführt.