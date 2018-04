Berlin (dpa) - Während der Fußball-Europameisterschaft werden ehemalige deutsche Kämpfer und Rückkehrer der Terror-Organisation IS stärker durch Sicherheitsbehörden überwacht. Das sagte Innenminister Thomas de Maizière in einem Interview der Bild am Sonntag: «Es gibt offiziell circa 500 Gefährder, die wir im Blick haben. Das ist sehr aufwendig, aber unabdingbar.» Bei den Sicherheitsbehörden gingen zwar aktuell eine Vielzahl an Hinweisen ein. Einen konkreten Hinweis auf einen Terror-Anschlag Während der Fußball-EM gebe es aber nicht, so de Maizière weiter.