Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Daimler muss in den USA knapp 150 000 Autos zurückrufen. Das sagte ein Sprecher in Stuttgart auf Anfrage und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Ihm zufolge handelt es sich um dasselbe Problem, das bereits bei einem Rückruf in Deutschland und China aufgetreten war. Insgesamt hatte Daimler dabei gut 150 000 Autos zurück in die Werkstatt beordert. Demnach besteht die Gefahr, dass sich eine Dichtung löst und in den Motorraum gelangt. Im schlimmsten Fall könnte es dadurch zu einem Brand kommen.