Stuttgart (dpa) - Trotz niedriger Verkaufszahlen hält Daimler-Vorstand Thomas Weber den Markt für Elektroantriebe für reif. «Wir sind überzeugt, dass der Markt jetzt so weit ist», sagte der Entwicklungsvorstand des Stuttgarter Autoherstellers auf einer Veranstaltung in Stuttgart. Er glaube, dass die Kaufprämie dazu beitragen könne, die Masse zu unterstützen, sagte Weber. Der Autohersteller will die Zahl der verkauften E-Autos deutlich steigern: «Bis 2020 wird Elektromobilität bei Daimler sechsstellig», sagte Weber.