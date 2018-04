Paris (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach den Terroranschlägen in Paris entgegen anderslautender Berichte nicht zurück ins Hotel gefahren worden. Die Spieler verharrten in der Nacht nach der 0:2-Niederlage gegen Frankreich im Stade de France. Sie brachen erst am frühen Morgen von dort aus Richtung Flughafen Charles de Gaulle auf. Begleitet wurde die Mannschaft von einer Polizeieskorte. Die Maschine nach Frankfurt/Main soll am Vormittag starten. Nicht weit entfernt vom Stadion warenh Bomben detoniert. Ermittler berichteten dort von vier Toten, darunter drei Terroristen.