Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach soll wie geplant die Delegation des Deutschen Fußball-Bundes auf der Reise zum Länderspiel der Nationalmannschaft in der kommenden Woche nach Paris anführen. Entsprechende Planungen seien nicht verändert worden, hieß es vom DFB. Offen sei jedoch noch, ob Niersbach mit der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag von München aus nach Frankreich fliegt. Am Montag stehen für den im WM-Skandal massiv angeschlagenen DFB-Chef Sitzungen mit dem Präsidium sowie den Chefs der Landes- und Regionalverbände an.