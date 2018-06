Berlin (dpa) - Millionen Menschen in Deutschland dopen sich mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, um Druck und Stress am Arbeitsplatz besser auszuhalten. Und ihre Zahl nimmt weiter zu. Heute stellt die Krankenkasse DAK-Gesundheit eine neue Studie zum Thema Doping am Arbeitsplatz vor. Zu Stimmungsaufhellern zählen Medikamente zur Behandlung von Demenz, Depressionen oder Aufmerksamkeits- und Schlafstörungen. Bessere Konzentration und längeres Durchhalten mit Hilfe solcher Präparate können langfristig auf Kosten der Gesundheit gehen.