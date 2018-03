Karlsruhe (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel kann sich bei der weiteren Bewältigung der Flüchtlingskrise auf breiten Rückhalt der CDU stützen. Trotz großen Unmuts an der Basis in den vergangenen Monaten stimmte der CDU-Parteitag in Karlsruhe mit überwältigender Mehrheit für eine gemeinsame Linie ohne Flüchtlings-Obergrenze. Merkel hatte die Partei zuvor auf mehr Mut und Selbstbewusstsein in der Flüchtlingskrise eingeschworen. Nach langer Abwehr öffnete sich die CDU auf dem Parteitag außerdem für ein Einwanderungsgesetz.