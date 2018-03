Berlin (dpa) - Knapp zwei Wochen vor dem CSU-Parteitag kommen die Spitzengremien der CDU heute zu ihren Routine-Beratungen mit Parteichefin Angela Merkel zusammen. Zunächst tagt das Präsidium anschließend der Vorstand. Auch die fehlende Einladung der CSU für eine Teilnahme Merkels am Delegiertentreffen der Schwesterpartei dürfte eine Rolle spielen. Eine Einladung Seehofers an Merkel wird in der CDU-Spitze nicht mehr erwartet. «Der Spiegel» hatte berichtet, Merkel und Seehofer seien überein gekommen, dass solche Auftritte derzeit nicht sinnvoll seien, da ein unfreundlicher Empfang drohe.