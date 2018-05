Berlin (dpa) - Nach den Erfolgen von Union und FDP in NRW hat sich der CDU-Politiker Jens Spahn für eine schwarz-gelbe Koalition in Düsseldorf ausgesprochen. Ein solches Bündnis sei auch ein «starkes Signal für den Bund», sagte das CDU-Präsidiumsmitglied. Wenn in NRW eine Koalition aus CDU und FDP funktioniere, «wäre das ein Zeichen, dass es auch bundesweit geht». Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis ist neben einer großen Koalition unter Führung des CDU-Wahlsiegers Armin Laschet auch Schwarz-Gelb denkbar.