Kabul (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist bei einem unangekündigten Afghanistanbesuch in Kabul mit Präsident Aschraf Ghani zusammengetroffen. Zum Inhalt der Gespräche gab es zunächst keine Informationen. Begonnen hatte Steinmeier seinen Afghanistanbesuch am Morgen im Bundeswehrlager in Masar-i-Scharif. Dort hatte er die Erwartung der Bundesregierung geäußert, «dass auch die afghanische Regierung mehr Eigenverantwortung» für die Sicherheit im eigenen Land übernehme.