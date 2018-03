Frankfurt/Main (dpa) - Die Bundesbank hat im vergangenen Jahr weitere 210 Tonnen Gold aus ihren Beständen in New York und Paris nach Frankfurt geholt. Damit kommt die Notenbank ihrem Ziel näher, bis 2020 mehr als die Hälfte des deutschen Goldbestandes von derzeit 3381 Tonnen in heimischen Tresoren zu lagern. «Seit Ende vergangenen Jahres ist Frankfurt mit annähernd 1403 Tonnen Gold vor New York unsere größte Lagerstelle», sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele in Frankfurt. Aus historischen Gründen lagert der Großteil des Milliardenschatzes im Ausland.