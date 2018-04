London (dpa) - Ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Großbritannien könnte auch den noch vor dem Brexit ins Land einreisenden EU-Bürgern verwehrt werden. Das kündigte Brexit-Minister David Davis in London an. Zur Umsetzung sagte der Konservative der «Mail on Sunday» vage: Es gebe verschiedene Möglichkeiten. Denkbar sei ein bestimmtes Datum als Grenze. Premierministerin Theresa May befürchtet eine Einwanderungswelle bis zum Ausstieg ihres Landes aus der EU. Davis gilt als entschiedener Kritiker der Europäischen Union.