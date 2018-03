San Francisco (dpa) - Busch- und Waldbrände im Norden Kaliforniens haben mehrere Tausend Menschen aus ihren Häusern getrieben. Im Bezirk Lake County nördlich von San Francisco zerstörte ein Feuer zahlreiche Gebäude. Mehr als Tausend Feuerwehrleute kämpfen allein in dieser Region gegen die Flammen an. Seit Wochen sind Löschteams in dem dürregeplagten Westküstenstaat im Einsatz.