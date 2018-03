Zürich (dpa) - Joseph Blatter spricht trotz eines Strafverfahrens gegen ihn weiterhin nicht vom Rücktritt als FIFA-Präsident. Der Chef des Weltfußballballverbandes betonte in einer Rede vor FIFA-Mitarbeitern in Zürich, nichts Illegales getan zu haben. Blatters Anwalt Richard Cullen berichtete, sein Mandant habe die Beschäftigten informiert, dass er mit den Behörden kooperiere und er FIFA-Präsident bleiben wolle. Im FIFA-Bestechungsskandal war der 79-Jährige am Freitag von Schweizer Ermittlern verhört worden.