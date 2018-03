Berlin (dpa) - Die 31 Flüchtlinge aus Syrien, die von einem bayerischen Landrat per Bus nach Berlin geschickt wurden, sollen laut «Berliner Zeitung» an diesem Freitag wieder zurückgeschickt werden. Das sei eine unerträgliche Symbolpolitik und ein beispielloser Vorgang der Entsolidarisierung, sagte der Sprecher des Sozialsenators. Nach einer Nacht in einer Pension in Brandenburg sollen die Flüchtlinge in demselben Bus zurückfahren, in dem sie gekommen sind. Berlin erwarte, dass solche Aktionen auf dem Rücken der Geflüchteten nicht mehr vorkommen.