Berlin (dpa) - Mit Glamour und Kirchenmusik ist die Berliner Modewoche zu Ende gegangen. Der Designer Michael Michalsky beschloss das Spektakel am Abend mit der Show seines Couture-Labels in einer Kirche am Gendarmenmarkt. Unter dem Kollektionsthema «Perspektive» schickte der Modeschöpfer Frauen und Männer in eleganten und teils aufwendig bestickten Kreationen über den Laufsteg. Auch die Gewinnerin der diesjährigen «Germany's next Topmodel»-Staffel, Kim Hnizdo, lief mit. Michalsky war seinerzeit im Juroren-Team.