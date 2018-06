Frankfurt/Main (dpa) - Keine Beweise für Bestechung, neue Fragen um Franz Beckenbauer: Der mit Spannung erwartete Bericht der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer zu möglicher Korruption im Vorfeld des deutschen Sommermärchen hat die wesentlichen Fragen nicht klären können. Wie der DFB bekanntgab, hätten die Experten keinen Beleg für einen Stimmenkauf für den Zuschlag für die WM 2006 nachweisen können. Neue Fragen werfen die Untersuchungen zur Rolle des damaligen Bewerbungs- und Organisationschefs Franz Beckenbauer auf. So sollen nach dem WM-Zuschlag für Deutschland Millionenzahlungen über ein Konto Beckenbauers an eine Anwaltskanzlei in der Schweiz geflossen sein.