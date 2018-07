Leverkusen (dpa) - Bayer hat sein Übernahmeangebot für den umstrittenen US-Biotechnologiekonzern Monsanto noch einmal aufgestockt. Statt 122 US-Dollar will der Dax-Konzern nun 125 US-Dollar pro Anteilsschein zahlen, wie das Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Bei rund 440 Millionen ausstehenden Aktien entspräche das rein rechnerisch einem Aufschlag von rund 1,3 Milliarden US-Dollar gegenüber dem bisherigen Angebot von 62 Milliarden Euro. Die Aufstockung sei möglich geworden, nachdem Bayer in vertraulichen Gesprächen mit Monsanto zusätzliche Informationen erhalten habe.