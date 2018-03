Barcelona (dpa) - Mit einem Heimsieg im Clásico gegen Real Madrid kann der FC Barcelona am Abend in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen großen Schritt zum Titel machen. Barcelona geht als Favorit in das prestigeträchtige Duell mit dem schwächelnden Champions-League-Sieger. Torjäger Lionel Messi ist zur richtigen Zeit in bestechender Form. Seit Anfang des Jahres schoss der Argentinier dreimal so viele Tore wie Reals Stürmerstar Cristiano Ronaldo. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr.