Berlin (dpa) - Der verstorbene Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher wird nach Informationen der «Bild am Sonntag» mit einem Staatsakt gewürdigt. Bundespräsident Joachim Gauck habe diese höchste staatliche Würdigung bereits angeordnet, heißt es. Eine Bestätigung war am Abend nicht zu erhalten. Bei einem Staatsakt richtet der Staat eine aufwendige Feier aus, unter anderem mit seinen höchsten Repräsentanten. Genscher war am Donnerstag mit 89 Jahren gestorben. Er hatte unter anderem die deutsche Wiedervereinigung maßgeblich mit vorangetrieben.