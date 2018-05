Wolfenbüttel (dpa) - Neun Geburtstagsgäste sind im niedersächsischen Wolfenbüttel mit einem abgebrochenen Balkon in die Tiefe gestürzt. Die sieben Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren wurden teils schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Holzbalkon war in der Nacht vom zweiten Stock in den Innenhof gekracht. Etliche Partygäste, die in der Wohnung eines 26-Jährigen feierten, erlitten einen Schock. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar.