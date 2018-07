Berlin (dpa) - Mit neuer Antriebstechnik, weniger Energieverbrauch und einer besseren Klimaanlage will die Bahn eine «neue Ära im ICE-Verkehr» beginnen. Der neue ICE 4 werde «das Rückgrat des künftigen Fernverkehrs», sagte Bahnchef Rüdiger Grube bei der Zugtaufe in Berlin. Die Bahn will ihr Angebot im Fernverkehr bis 2030 um ein Viertel ausbauen. Der neue ICE soll ab 2017 im Einsatz sein. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sicherte dabei seine Unterstützung zu: «Wir gehen den Weg der Investition, Modernisierung und Digitalisierung der Bahn gemeinsam.»