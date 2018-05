Berlin (dpa) - Mehrere Hundert Bahnmitarbeiter wollen heute in Berlin für ihre Forderungen in den Tarifverhandlungen mit dem bundeseigenen Konzern demonstrieren. Die Verhandlungen für rund 150 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn gehen am frühen Nachmittag in die vierte Runde. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft dringt auf einen Abschluss noch vor Weihnachten und hat bereits mit Warnstreiks gedroht.