Berlin (dpa) - In deutschen Flüchtlingsheimen kommt es immer häufiger zu Gewalt. Wie aus einem Lagebild des Bundeskriminalamtes hervorgeht, beobachtet die Polizei 2015 in Erstaufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünften einen starken Anstieg der Fälle von Körperverletzung und Raub. Bei etwa der Hälfte aller Straftaten in Unterkünften sei Gewalt im Spiel gewesen, stellte das BKA fest. Sexualdelikte machten rund ein Prozent der Fälle aus.