Elz (dpa) - Ein Autotransporter hat auf der Autobahn 3 in Hessen einen Wagen verloren und so einen schweren Unfall verursacht. Das Auto rutschte am späten Abend in der Nähe von Limburg von der Ladefläche, der Fahrer bemerkte das jedoch nicht und fuhr weiter. Ein 22-Jähriger prallte kurze Zeit danach mit seinem Auto auf den unbeleuchteten Wagen, der mitten auf der Autobahn stand. Dabei überschlug sich der junge Mann mit seinem Wagen und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters musste von der Polizei ermittelt werden.