New York (dpa) - «Mamma Mia!», eines der langlebigsten Musicals am New Yorker Broadway, geht nach 14 Jahren mit über 5700 Aufführungen zu Ende. Nach Mitteilung der Veranstalter wird das Musical im Broadhurst Theatre am 5. September zum letzten Mal aufgeführt. Nach seiner Londoner Premiere im Jahr 1999 war die Show mit den Welthits der schwedischen Pop-Gruppe Abba in New York erstmals im Oktober 2001 im Winter Garden Theatre am Broadway zu sehen. Die Geschichte wurde 2008 mit Meryl Streep in der Hauptrolle verfilmt.