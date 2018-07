Paris (dpa) - Der Attentäter von Nizza, der mit einem Kühllastwagen in eine Menschenmenge raste, hatte die Tat womöglich schon seit Wochen geplant. Den Miet-Truck, den er als Mordinstrument verwendete, habe er bereits am 4. Juli reserviert und am 11. Juli abgeholt, meldet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlerkreise. Danach habe er den Tatort erkundet. Er habe auch ein Foto von sich mit dem weißen 19-Tonner gemacht. Bei dem Anschlag waren 84 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl könnte steigen, weil noch 18 der mehr als 300 Verletzten in Lebensgefahr schweben.