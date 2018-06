Brüssel (dpa) - Nach einem Brand in der umstrittenen belgischen Atomanlage Tihange soll Reaktorblock 1 voraussichtlich erst am Samstag wieder ans Netz gehen. Das berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga. Der Reaktor sollte eigentlich bereits heute Nacht wieder anfahren. Tihange liegt etwa 70 Kilometer von Aachen entfernt. Tihange 1 hatte sich nach dem Brand in einer Schalttafel im nicht-nuklearen Bereich der Anlage automatisch abgeschaltet. Die Sicherheitsverfahren haben dem Betreiber Electrabel zufolge vollständig funktioniert. Die Atom-Anlagen werden in Deutschland heftig kritisiert.