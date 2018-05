Berlin (dpa) - Die Bundesregierung erwartet in Kürze eine Antwort der USA zum Umgang mit Listen von US-Spähzielen. Sie würden in den nächsten Tagen wissen, wie sich die amerikanische Regierung dazu verhalte. Das sagte Kanzleramtschef Peter Altmaier in der ZDF-Sendung «maybrit illner». Der Bundesnachrichtendienst BND soll dem US-Geheimdienst NSA über Jahre geholfen haben, europäische Unternehmen und Politiker auszuforschen.