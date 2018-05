Kabul (dpa) - Die radikal-islamischen Taliban haben den Beginn ihrer Frühjahrsoffensive verkündet. In einer Stellungnahme sagte der Führungsrat, sie habe landesweit um fünf Uhr am Morgen begonnen. Ziel sei die «Befreiung der verbliebenen Gebiete von Feinden» durch «großangelegte Angriffe auf Feindpositionen im ganzen Land, Selbstmordanschläge und taktische Angriffe auf Feindstellungen und die Ermordung von feindlichen Kommandeure in urbanen Zentren». Als Feinde sehen die Taliban vor allem amerikanische und Nato-Soldaten.