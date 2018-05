Kabul (dpa) - Die Taliban schicken zunehmend Kinder in den Kampf. Das geht aus einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hervor. Allein im umkämpften Bezirk Tschardara der Provinz Kundus seien 2015 mindestens 100 Kinder rekrutiert und als Kämpfer missbraucht worden. Die meisten Kindersoldaten seien 13 bis 17 Jahre alt. Die UN-Sonderbeauftragte für Kinder in bewaffneten Konflikten, Leila Zerrougui, sagte laut Medien, es gebe aber auch Berichte, wonach die Taliban auch Zehnjährige in den Kampf geschickt hätten.