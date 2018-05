Berlin (dpa) - Der Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags hat viele angeforderte Akten nur geschwärzt oder mit Geheim-Einstufung erhalten. Von 800 aus Ministerien und Behörden eingegangenen Akten seien 400 als vertraulich deklariert worden, sagte der Vorsitzende Herbert Behrens. In offenen Akten seien teils längere Passagen unleserlich gemacht worden. Behrens kündigte an, die Abgeordneten würden hier nachhaken und sich mit einer solchen Unterstützung der Aufklärungsarbeit nicht zufriedengeben. Notfalls könnte geklagt werden. Am Donnerstag sollen erste Sachverständige angehört werden.